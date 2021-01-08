Kaldırımda oturuyordu... Her şey saniyeler içinde oldu!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manavgatın Side Mahallesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesinde seyir halindeki ATV, iddiya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, hızla kaldırıma yöneldi. Kaldırımda taburede oturup çay içen bir kişi, ATV'nin üzerine geldiğini fark edince son anda ayağa kalkıp kendini kurtardı.









Kaldırımdaki saksıya çarpan ATV devrilirken, üzerindeki sürücü ile arkasında oturan kişi yola savruldu. Kazada adı öğrenilemeyen ATV sürücüsü ile beraberindeki kişi, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.