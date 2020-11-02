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02.11.2020 - 14:29 | | İHA

Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, kaldırımda yürüyen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi caddesi üzerinde 20 AAB 219 plakalı otomobil ile seyir halinde olan sürücü H.A., 48 SB 402 plakalı otomobil sürücüsü U.Ü. ile çarpıştı. Trafik kazası meydana geldiği esnada kaldırımda yürüyüş yapan 51 yaşındaki Göksel Sazcı, 48 SB 402 plakalı otomobilin savrulması neticesinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri (51) Göksel Sazcı’nın hayatını kaybettiğini belirtti. Sürücülerden yaralanın olmadığı öğrenildi. Trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, otomobiller çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

 

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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