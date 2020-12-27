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27.12.2020 - 16:06 | | DHA

Kalorifer kazanını yakmak isterken yangın çıktı! Anne- oğul ölümden döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Abdulkerim Akman'ın (52) kalorifer kazanını yakmak istediği sırada sıçrayan kıvılcımlar, samanları tutuşturunca yangın çıktı. Akman ve annesi, hafif yaralanırken, 3 inek de telef oldu.

Kalorifer kazanını yakmak isterken yangın çıktı! Anne- oğul ölümden döndü

Buruncuk Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında, Abdulkerim Akman'ın kalorifer kazanını yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcım, saman ve odunlara sıçradı. Bu nedenle 2 katlı evin kazan dairesi ve ahır olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangına müdahale eden Akman ve mahalleli, itfaiyeye de haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Abdulkerim Akman ve annesi Türkan Akman (79), yangına müdahale ettikleri sırada hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlu, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş 2 hayvan kurtarılırken, arka kısmındaki 3 inek ise dumandan zehirlenerek, telef oldu. 

Kalorifer kazanını yakmak isterken yangın çıktı Anne- oğul ölümden döndü

Yangını görünce yardıma geldiğini anlatan Hüseyin Yılmaz, "Ben evde, hanım dışarıdaydı. Sesleri duyunca biz de geldik. Alevler yükselmişti. Halk toplanmıştı. O telaşla elimizden gelen yardımı yaptık. Bayanlar kovalarla su taşıdı. İtfaiye geldi. Hayvanlar telef oldu. Diğerlerinin iplerini çözüp kurtardık" dedi. 

 

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