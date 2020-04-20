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20.04.2020 - 19:19 |

Kalp Eş Anlamlısı Nedir? Kalp Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Genel olarak soyut anlamda kullanılan kalp kelimesinin ne demek olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıkça kullanılan kalp kelimesinin en anlamlısı en doğru açıklaması ile TDK sitesinde bulunuyor. Kelimenin ne anlama geldiğini sizler için derledik.

Kalp Eş Anlamlısı Nedir? Kalp Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimize Arapçadan geçen kalp kelimesinin orijinali kalb olarak yazılır. Kelimenin ilk anlamı anatomi ile ilgili olsa da birçok farklı anlamda kullanılır.

Kalp Eş Anlamlısı Nedir?

Kalp kelimesinin eş anlamlısı yürektir. Bu kelime de tıpkı kalp gibi hem anatomik olarak hem de mecazi anlamlarda kullanılır. İlk anlamıyla kalp, göğüs boşluğunda bulunan ve kan akışını düzenleyen hayati bir organdır. Kalp kelimesinin mecazi anlamları ise sevgi, gönül, duygu ve histir.

Kalp Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Kalp kelimesinin eş anlamı olan sözcükler arasında yürek başta olmak üzere sevgi, his, duygu, gönül, hatır vardır. Kelimenin ilk anlamının cümle içinde kullanımı "Kalp, kanı vücuda pompalar." şeklindedir. Kelimenin mecazi anlamda kullanımına örnek ise "Sen kalpsiz ve nankör bir insansın." şeklindedir.

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