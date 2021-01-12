MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için tören düzenlendi
ABONE OL
12.01.2021 - 13:48 | | AA

Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için tören düzenlendi

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için tören düzenlendi

Evinde dün kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı ve fakültenin kurucu dekanı Yapar (68) için Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki fakülte önünde tören düzenlendi.

Yapar'ın yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Cemil Yapar'ın Ordu'nun yetiştirdiği değerli bilim insanlarından olduğunu söyledi.

Akdoğan, mesai arkadaşının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yapar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Cemil Yapar'ın cenazesi, daha sonra Altınordu ilçesindeki Ulu Cami avlusuna götürüldü.

Yapar, cenaze namazının ardından Hatipli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

Dev yolcu gemisinin yarı gövdesi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçtiKaradeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan, diğer parçalarıyla İtalya'da monte edilecek olan dev yolcu gemisinin yarı gövdesi römorkör eşliğinde yaklaşık 3 saatte Marmara Denizi'ne açıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İğrenç tacize hapis cezası!

İğrenç tacize hapis cezası!

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Ölüme saniye saniye gidiş! '5 dakikada simsiyah oldu'

Ölüme saniye saniye gidiş! '5 dakikada simsiyah oldu'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet