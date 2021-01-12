Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için tören düzenlendi
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı.
Evinde dün kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı ve fakültenin kurucu dekanı Yapar (68) için Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki fakülte önünde tören düzenlendi.
Yapar'ın yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Cemil Yapar'ın Ordu'nun yetiştirdiği değerli bilim insanlarından olduğunu söyledi.
Akdoğan, mesai arkadaşının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yapar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Prof. Dr. Cemil Yapar'ın cenazesi, daha sonra Altınordu ilçesindeki Ulu Cami avlusuna götürüldü.
Yapar, cenaze namazının ardından Hatipli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.