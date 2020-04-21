MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi
ABONE OL
21.04.2020 - 15:39 | | DHA

Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli özel hareket polisi Tekin Tuturga (46), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tuturga, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı operasyon kapsamında bölgede görevli özel hareket polisi Tekin Tuturga, dün istirahatteyken fenalaştı. Arkadaşları ile sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tuturga, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan müdahaleye karşın Tuturga kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Tuturga'nın naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve meslektaşları katıldı.

Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti!Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangınında iki çocuk hayatını kaybetti. Dumanları görerek eve gelen Ayşe Kartal fenalık geçirince bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi

Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

En güzel 23 Nisan şiirleri! 2,3,4,5 kıtalık 23 Nisan uzun ve kısa şiirleri! İşte öğrenciler için yeni ve anlamlı şiirler

En güzel 23 Nisan şiirleri! 2,3,4,5 kıtalık 23 Nisan uzun ve kısa şiirleri! İşte öğrenciler için yeni ve anlamlı şiirler

Sıradaki Haber