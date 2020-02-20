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20.02.2020 - 10:30 | | DHA

Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Merkez Şahinbey ilçesinde 4 ve 17 Şubat tarihlerinde 3 şüpheli, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı. Girdikleri bir evden mont ve bazı eşyalar ile iş yerinden çelik jant çalan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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