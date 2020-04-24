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24.04.2020 - 12:04 | | DHA

Kameraya yansıyan silahlı soygunun 4 zanlısı yakalandı

Gaziantep'te, girdikleri telefoncuda iş yeri sahibine tabanca çekip, içinde para ve bilgisayar olan çantayı alarak kaçan maskeli 2 şüpheliyle onlara yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameraya yansıyan silahlı soygunun 4 zanlısı yakalandı

Olay, pazartesi günü 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü maskeli 2 kişi, cep telefonu satışı yapan iş yerine girerek, iş yeri sahibine silah çekti. İş yeri sahibi, korkup tezgahın altına girerken, 2 şüpheli, içinde dizüstü bilgisayarla bir miktar para bulunan çantayı alarak, kapıda kendilerini bekleyen motosikletlere binip kaçtı. Soygun anı, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle kendilerini kapıda bekleyen 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bir evde yapılan aramada çalınan çanta ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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