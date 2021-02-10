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10.02.2021 - 17:31 |

Kamyon dehşeti! Yoldan geçen kadın son anda kurtuldu

İzmir’de otomobil ile çarpışan kamyonet, züccaciye dükkanına girdi. Tam o sırada yoldan geçen bir kadın kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamyon dehşeti! Yoldan geçen kadın son anda kurtuldu

Olay Buca ilçesinde saat 10.30 sıralarında Yenigün mahallesi 231/1 sokak ile 268 sokağın kavşağında meydana geldi. Ekmek dağıtan bir kamyonet ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, kontrolden çıkarak bir züccaciye dükkanına çarparak durabildi.

O esnada yoldan geçen bir kadın, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonet ve otomobil sürücüsü ile yoldan geçen vatandaş kazadan yara almadan kurtulurken, züccaciye dükkanında yaklaşık 15 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Kazaya tanık olanlardan Süleyman Karasulu, “O esnada dükkanın önünde oturuyordum. Kamyonet yukarıdan aşağıya geliyordu ki sokaktan otomobil çıktı ve kavşakta çarpıştılar. Kamyonet saniyeler içinde oturduğum yere geldi. Kafamı çevirdiğimde dükkana girmişti. Bir kadının da aynı anda ‘Bana çarpıyordunuz’ dediğini duydum. Sonra kadının yanına gittim. İyi olduğunu gördüm. Kadın o anda geri adım atmasa ölebilirdi" ifadelerini kullandı.

‘OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADIK’

Züccaciye dükkanında çalışan Damla Yılmaz hala olayın şokunda olduğunu belirterek, “Tam dışarıya çıkıyordum. Kamyonetin, bize doğru geldiğini gördüm. Bana çarpacakmış gibi hissettim. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım" dedi. Kaza anında bir kadının anlık refleksi sayesinde hayatta kaldığını belirten Mehmet Ünal “Verilmiş sadakası varmış. Eğer zamanında geri adım atmasa çok daha kötü sonuçlar olabilirdi. Kamer görüntülerini izlediğimde kadının dikkati sayesinde kurtulduğunu gördüm" diye konuştu.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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