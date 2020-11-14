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14.11.2020 - 13:18 | | DHA

Kamyon otomobile çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da, kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Resul Coşkun (55) hayatını kaybederken, yanındaki Ramazan Ağamolla (65) ise yaralandı.

Kamyon otomobile çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa- Balıkesir yolu Karacabey mevkisinde meydana geldi. Murat Gencer yönetimindeki 42 BY365 plakalı kamyon, iddiaya göre, hatalı şerit değiştiren Resul Coşkun’un kullandığı 10 PK 345 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Resul Coşkun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta yaralanan Ramazan Ağamolla ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Murat Gencer, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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