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30.04.2020 - 09:32 | | DHA

Kamyona arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Antalya’nın Serik ilçesinde, motosikletiyle kamyona çarpan Abdil Arslan (49), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Serik- Manavgat Karayolu'nun Belkıs Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serik'ten Manavgat ilçesindeki Çakış Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için yola çıkan Abdil Arslan, 07 YAD 17 plakalı motosikletiyle, İlyas Sert'in kullandığı 07 UB 134 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başında kask olmayan Abdil Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kamyon sürücüsü İlyas Sert, polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

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