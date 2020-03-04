MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
ABONE OL
04.03.2020 - 07:44 | | DHA

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Halil Gürdal (27) yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 02.30 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 64’üncü kilometresindeki Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Afyonkarahisar istikametine giden Halil Gürdal'ın kullandığı 32 NB 472 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yunus İ.'nin kullandığı 03 LP 073 plakalı patates püresi yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Halil Gürdal araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halil Gürdal’ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber