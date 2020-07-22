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22.07.2020 - 11:25 | | DHA

Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Kamyonda yapılan kontrolde 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.

    İstanbul'da sanal bahis çetesine operasyon!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz günü yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir çeteye operasyon düzenlendi. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı. Buna ek olarak çete üyelerinin bankamatiklerden para çekme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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