Kamyonda 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nda plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, çuvallar içinde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.