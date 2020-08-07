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07.08.2020 - 12:20 | | DHA

Kamyonda 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonda, 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kamyonda 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nda plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, çuvallar içinde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

Köpeğe tecavüz ederken yakalanan adam gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı!Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Fatoş A, baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.’yi görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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