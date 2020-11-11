Kamyondaki 41 kilo eroini 'Lina' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl kara yolunda uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Lina' ile tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada, kamyonun kasa kısmının üst tarafına paketler halinde gizlenen 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyon şoförü A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.