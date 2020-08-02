Kamyonet dereye uçtu! 1 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Araklı ilçesi Karadere-İyisu mevkiisinde meydana geldi. H.D. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.D.'yi kamyonetten çıkararak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.