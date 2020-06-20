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20.06.2020 - 18:30 | | DHA

Kamyonet dereye uçtu! Sürücü aranıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı. Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zeki Atasoy'u (53) arama çalışması başlatıldı.

Kamyonet dereye uçtu! Sürücü aranıyor

Kaza sabah saatlerinde, ilçedeki Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Zeki Atasoy idaresindeki 61 LC 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Coşandere Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonet dereye uçtu Sürücü aranıyor



Gelen ekipler, kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Zeki Atasoy'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına gönüllü güvenlik korucuları da eşlik ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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