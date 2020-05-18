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18.05.2020 - 09:38 | | DHA

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çay- Bolvadin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ceylan Ulu (50) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 26 FJ 808 plakalı kamyonetle arazi yolundan ana yola çıkan Baki Yalçındağ (46) yönetimindeki 03 PR 596 plakalı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet takla atarak tarlaya savrulurken, motosiklet ve sürücüsü Baki Yalçındağ da tarlaya uçtu. Kazada Yalçındağ ile Ulu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Baki Yalçındağ, götürüldüğü Çay Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Ceylan Ulu'nun ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Baki Yalçındağ'ın başında kask olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Motosiklet sürücüsü Baki Yalçındağ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, Çay Belediyesi'ne bağlı Arazi Sulama Birliği'nde sözleşmeli işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazadan önce Baki Yalçındağ'ın arazideki sulama suyunu kontrol çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

20 bin çay üreticisinin gelmesi beklenen Rize'de terbirler üst seviyedeDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize’de alarm verildi. Kent girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.
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