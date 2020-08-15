15.08.2020 - 06:11 | | AA
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Pendik'te sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde Tuzla istikametine seyir halindeki Özgür Arslan idaresindeki 34 VG 3084 plakalı otomobil, aynı yönde giden Beşir Kara'nın kullandığı 34 YYS 84 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Otomobildeki 1'i ağır 3 kişi ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.