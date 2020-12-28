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28.12.2020 - 13:34 | | DHA

Kamyonet kapısını aldı, 'sahipsiz sandım' dedi!

Antalya’da otobüs bekleyen birinin durağın yanına bıraktığı kamyonet kapısını alıp, götüren M.G. (40), polis tarafından yakalandı. M.G., "Durakta sahipsiz gibi duruyordu. Ben de aldım" dedi.

Kamyonet kapısını aldı, 'sahipsiz sandım' dedi!

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Kamyoneti için kapı satın alan Mehmet Ekin, evine gitmek üzere otobüs beklediği sırada durağın yanına bıraktığı kapının çalındığını fark etti. Ekin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi aramaya başladı. Araştırmanın ardından kapıyı alan kişinin, çöplerden katı atık toplayan M.G. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan M.G., gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen M.G., "Baktım otobüs durağında sahipsiz gibi duruyordu. Ben de aldım" dedi. M.G., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kapısının bulunması üzerine sevinen Mehmet Ekin ise "Durakta otobüse binmek için beklerken kapım çalınmış. Hemen polisi aradım" dedi.

 

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