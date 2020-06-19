Kaza, Mersin Tarsus HacÄ±hamzalÄ± Mahallesi'ndeki AralÄ±k mevkisindeÂ meydana geldi.Â Ali K. yÃ¶netimindekiÂ 33 PJ 549 plakalÄ± kamyonet,Â Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle kayarak, yol kenarÄ±ndaki ormanlÄ±k alana dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ali K. ile yanÄ±nda bulunan eÅŸi Meral K. annesi Saniye K.Â yaralandÄ±. Olay yerine jandarma,Â itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Kaza yerinde ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â



Jandarma trafik timleri kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.