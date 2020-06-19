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19.06.2020 - 17:34 | | DHA

Kamyonet ormanlÄ±k alana düÅŸtü: 3 yaralÄ±

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, saÄŸanak etkisiyle kontrolden Ã§Ä±kan kamyonet, yolun kenarÄ±ndaki ormanlÄ±k alana dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada aynÄ± aileden 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Kamyonet ormanlÄ±k alana düÅŸtü: 3 yaralÄ±

Kaza, Mersin Tarsus HacÄ±hamzalÄ± Mahallesi'ndeki AralÄ±k mevkisindeÂ meydana geldi.Â Ali K. yÃ¶netimindekiÂ 33 PJ 549 plakalÄ± kamyonet,Â Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle kayarak, yol kenarÄ±ndaki ormanlÄ±k alana dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ali K. ile yanÄ±nda bulunan eÅŸi Meral K. annesi Saniye K.Â yaralandÄ±. Olay yerine jandarma,Â itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Kaza yerinde ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Jandarma trafik timleri kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Adana'da su basan maÄŸazanÄ±n bodrumunda mahsur kalan kadÄ±nÄ± dalgÄ±ç polis kurtardÄ±Son dakika haberi... Adanaâ€™da bir maÄŸazanÄ±n bodrum katÄ±nÄ± basan suda mahsur kalan kadÄ±nÄ± dalgÄ±ç polis kurtardÄ±. Sel sularÄ±nÄ±n caddelere dolduÄŸu kentte araçlarÄ±n sudan çÄ±karÄ±lmasÄ± için tahliye iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. Bir görevli, yolda tÄ±kanan rögarÄ± açmak için suya daldÄ±. Görevlinin suya daldÄ±ÄŸÄ± anlar, cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi.
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