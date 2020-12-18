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18.12.2020 - 10:52 | | İHA

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli-Derecik kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan Mesut Özkoyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ile Özkoyuncu’nun cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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