09.03.2020 - 13:04 | | DHA
Kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu! 1 ölü
Kütahya’da, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kudret Özdemir (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanıp, dik durdu.
Kaza, dün gece, Doğarslan köyü kavşağında meydana geldi. Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonet ile Kudret Özdemir yönetimdeki 43 BE 271 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanıp, dik durdu. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Sarı ile Özdemir'i ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Kudret Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunan sınır polisinin sığınmacıyı kaynar suyla yaraladığı iddiasıSınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Öte yandan Avrupa'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi altına alındı.