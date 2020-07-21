Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Edirne istikametinde seyir halinde olan ve balon taÅŸÄ±yan 34 BZH 767 plakalÄ± kamyonet saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda kÃ¶prÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda yanmaya baÅŸladÄ±. Alev alev yanan kamyonetten yoÄŸun dumanlar yÃ¼kseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Edirne istikametindeki trafik bir sÃ¼re durduruldu. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesiyle kamyonetin kasasÄ±ndaki balonlar yola saÃ§Ä±ldÄ±. Kamyonet kullanÄ±lamaz hale gelirken, yangÄ±nda kimse zarar gÃ¶rmedi.

PÄ°LAV YÄ°YÄ°P AYRAN Ä°Ã‡EREK YANGINI Ä°ZLEDÄ°

YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda bir vatandaÅŸÄ±n ise pilav yiyip ayran iÃ§erek yangÄ±nÄ± izlemesi dikkat Ã§ekti. Kamyonetin yakÄ±nÄ±na kadar gelen o kiÅŸi dakikalarca yemek yiyerek yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izledi.