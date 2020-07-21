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21.07.2020 - 14:07 | | DHA

Kamyoneti alev alev yandÄ± kendisi pilav yiyip ayran içti!

Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Edirne istikametinde seyir halinde olan balon yÃ¼klÃ¼ kamyonet alev alev yandÄ±. YangÄ±n itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â

Kamyoneti alev alev yandÄ± kendisi pilav yiyip ayran içti!

Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Edirne istikametinde seyir halinde olan ve balon taÅŸÄ±yan 34 BZH 767 plakalÄ± kamyonet saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda kÃ¶prÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda yanmaya baÅŸladÄ±. Alev alev yanan kamyonetten yoÄŸun dumanlar yÃ¼kseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Edirne istikametindeki trafik bir sÃ¼re durduruldu. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesiyle kamyonetin kasasÄ±ndaki balonlar yola saÃ§Ä±ldÄ±. Kamyonet kullanÄ±lamaz hale gelirken, yangÄ±nda kimse zarar gÃ¶rmedi.

PÄ°LAV YÄ°YÄ°P AYRAN Ä°Ã‡EREK YANGINI Ä°ZLEDÄ°

YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda bir vatandaÅŸÄ±n ise pilav yiyip ayran iÃ§erek yangÄ±nÄ± izlemesi dikkat Ã§ekti. Kamyonetin yakÄ±nÄ±na kadar gelen o kiÅŸi dakikalarca yemek yiyerek yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izledi.

Ä°ÅŸe giden kadÄ±nÄ±n yolunu kesip, cinsel saldÄ±rÄ±ya kalkÄ±ÅŸtÄ±Ä°ZMÄ°R'in KarÅŸÄ±yaka ilçesinde, sabah iÅŸe gitmek için yürüyen kadÄ±na, eli bÄ±çaklÄ± maskeli bir kiÅŸi, cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmak istedi. Olay yeri yakÄ±nÄ±ndaki bir güvenlik görevlisinin kadÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±na koÅŸmasÄ± üzerine, amacÄ±na ulaÅŸamadan kaçan saldÄ±rgan, güvenlik kameralarÄ±nca görüntülendi. Polis her yerde, üzerine siyah kot pantolon ve tiÅŸört bulunan saldÄ±rganÄ± arÄ±yor.
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