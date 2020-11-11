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11.11.2020 - 17:49 | | İHA

Kamyonetin arkasına takılan genç ölümden döndü!

Bursa'da kamyonetin arkasına takılan bir genç dengesini kaybedip yere düştü. O sırada arkadan gelen araç sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.

Bursa'da meydana gelen olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki kamyonetin arkasına takılan genç, kamyonetin hızını arttırması sonucu yere düştü.

O sırada arkasından gelen başka bir araç sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtulan genç düştüğü yerden kalkarak gözden kayboldu.

O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

 

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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