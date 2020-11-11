Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, park halinde bulunan kamyonetin kasasındaki Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.U. hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla soruşturma başlatılırken, kamyonete ise el konuldu. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

TEKNENİN, YUNAN TANKERİYLE ÇARPIŞTIĞI İDDİASI

​Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde alabora olduğu tespit edilen 'Polatbey' isimli balıkçı teknesinin Yunanistan bandıralı tankerle çarpıştığı kaydedildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, bölgeden yük alan Yunan tankerinin hareket ettikten kısa süre sonra tekneyle çarpıştığını öne sürdü.

Bu arada teknenin kaptan ve 4 mürettebatıyla balık avlamak için Mersin'den yola çıktıkları belirtildi.