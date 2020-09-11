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11.09.2020 - 09:51 | | DHA

Kamyonetin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyu 'Rexo' buldu

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin kamyonette narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada, motor bölümüne zulalanmış çuval içinde 7 kilo 320 gram metamfetamin ile 1 kilo 470 gram sıvı eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.A., tutuklandı.

Kamyonetin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyu 'Rexo' buldu

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi yakınında oluşturdukları uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette, narkotik köpeği 'Rexo' ile arama yaptı.

Aramada, aracın motor bölümüne zulalanmış çuval içinde 7 kilo 320 gram metamfetamin ile 1 kilo 470 gram sıvı eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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