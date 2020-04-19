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19.04.2020 - 10:53 | | İHA

Kamyonetin zulasından 31 kilo uyuşturucu çıktı!

Adana'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Kamyonetin zulasından 31 kilo uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Uygulama sırasında Mustafa K. yönetimindeki kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Kamyonette hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik köpeği kamyonetin kasa bağlantı kısmına tepki verince polis burada araştırmayı derinleştirdi. Yapılan aramada gizli bölmede 6 pakette 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Polis Mustafa K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan, evinin balkonuna 33 Hint keneviri bitkisi eken Şakir Y. de (39) yakalandı. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

 

 

 

Terör örgütüne darbe! 7 ve 8 odalı mağaralar...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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