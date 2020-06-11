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11.06.2020 - 11:26 | | DHA

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Atça Mahallesi İstasyon kavşağında meydana geldi. Mehmet Adıgüzel (45) yönetimindeki 09 RF 922 plakalı kamyonet ile Oğuzhan Nar'ın kullandığı 06 PAT 015 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Adıgüzel ile aracında bulunan Sebahattin Saltek (52) ve Ayşen Saltek (46) kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Sebahattin Saltek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika - Çorum'da aslan görüldüğü iddia edildiBayat ilçesinde bulunan merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı.
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