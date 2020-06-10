Kamyonetle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza Yenişehir'in Bursa yönü girişinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu Y.U., S.Y., Y.A., E.B., F.K., S.A. ve M.A. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar kazanın olduğu yerin birkaç yüz metre yakınındaki Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Bursa Caddesi'nde, ilçe stadyumunun önündeki kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla bölgede trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.