10.06.2020 - 12:56 | | İHA
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza Yenişehir'in Bursa yönü girişinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu Y.U., S.Y., Y.A., E.B., F.K., S.A. ve M.A. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar kazanın olduğu yerin birkaç yüz metre yakınındaki Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Bursa Caddesi'nde, ilçe stadyumunun önündeki kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla bölgede trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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