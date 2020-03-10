Kamyonette 102 kilo eroin bulundu!

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, kamyonetin dorsesine gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.