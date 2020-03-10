MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamyonette 102 kilo eroin bulundu!
ABONE OL
10.03.2020 - 15:56 | | DHA

Kamyonette 102 kilo eroin bulundu!

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, bir kamyonette yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin ele geçildi.

Kamyonette 102 kilo eroin bulundu!

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, kamyonetin dorsesine gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

 

Akılalmaz yöntem! Tek bir düğme kullanarak yaptıHakkari'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Gizem kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor Gizem Birdan nereli? İşte biyografisi

Survivor Gizem kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor Gizem Birdan nereli? İşte biyografisi

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber