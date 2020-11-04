Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

Dün gece saatlerinde D-100 karayolunun Baltalı köyü mevkiine inen biri dişi 2 kurda kamyon çarptı. Kurtlar çarpmanın etkisiyle yola savrularak telef oldu. Kamyon, yoluna devam etti. Bu sırada yoldan geçen Mustafa Dalkılıç hareketsiz yatan kurtları gördü. Dalkılıç, önce yol kenarına taşıdığı kurtları ardından otomobilinin bagajına koyup, götürerek uygun bir yere gömdü.
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi