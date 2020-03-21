Kan bağışında % 33 azalma

Düzenli kan bağçılarına SMS göndererek “Kandostum, kötü günleri hep beraber atlattık. Sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et” çağrısında bulundu. Kan bağışındaki düşüş hakkında Milliyet’e konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Şu anda koronavirüs sebebiyle insanlarımızda kan bağışı konusunda bir şüphe oluştu. ‘Acaba kan bağışı yaparsam bağışıklığım düşer mi?’ veya ‘Kızılay meydanlarda araçlarla kan topluyor, bu kadar insanı bir araya toplamak doğru mu?’ diye düşünüyorlar” dedi. Koronalı bir hastadan alınan bir kan olsa dahi olsa bu virüsün bulaşmadığını kaydeden Kınık, şunları söyledi:

“Dolayısıyla kan verdiğinizde bu anlamda bağışıklığınızda bir azalma veya sizi koronaya karşı güçsüz kılma gibi bir durum da olmuyor. Kan merkezlerimiz steril ortamlar. Korona salgını var diye hastanelerde kan ihtiyacı azalmıyor, kazalar azalmıyor, lösemili yavrularımızın kan ihtiyaçları azalmıyor. Şu an stoklarımız var ama bu şekilde devam ederse ciddi bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz.”