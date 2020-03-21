MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kan bağışında % 33 azalma
ABONE OL
21.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Kan bağışında % 33 azalma

Günlük yaklaşık 9 bin civarında olan ortalama kan bağışının 6 bine düşmesi üzerine Türk Kızılayı harekete geçti.

Kan bağışında % 33 azalma
AYKUT YILMAZ Ankara

Düzenli kan bağçılarına SMS göndererek “Kandostum, kötü günleri hep beraber atlattık. Sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et” çağrısında bulundu. Kan bağışındaki düşüş hakkında Milliyet’e konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Şu anda koronavirüs sebebiyle insanlarımızda kan bağışı konusunda bir şüphe oluştu. ‘Acaba kan bağışı yaparsam bağışıklığım düşer mi?’ veya ‘Kızılay meydanlarda araçlarla kan topluyor, bu kadar insanı bir araya toplamak doğru mu?’ diye düşünüyorlar” dedi. Koronalı bir hastadan alınan bir kan olsa dahi olsa bu virüsün bulaşmadığını kaydeden Kınık, şunları söyledi:

“Dolayısıyla kan verdiğinizde bu anlamda bağışıklığınızda bir azalma veya sizi koronaya karşı güçsüz kılma gibi bir durum da olmuyor. Kan merkezlerimiz steril ortamlar. Korona salgını var diye hastanelerde kan ihtiyacı azalmıyor, kazalar azalmıyor, lösemili yavrularımızın kan ihtiyaçları azalmıyor. Şu an stoklarımız var ama bu şekilde devam ederse ciddi bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz.”

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Bilinçsiz deterjan kullanmayın’ uyarısı

‘Bilinçsiz deterjan kullanmayın’ uyarısı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber