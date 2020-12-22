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22.12.2020 - 15:46 | | DHA

Kan bağışlamak isteyen valiye karantina süresi engeli

Kızılay'a kan bağışı yaparak destek olmak isteyen Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, geçirdiği koranavirüs rahatsızlığının üzerinden 28 gün geçmediği için kan bağışında bulunamadı.

Kan bağışlamak isteyen valiye karantina süresi engeli

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, bürokratlarla birlikte kan bağışında bulunmak için Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Kızılay'a ait aracın yanına gitti. Kızılay çalışanlarına destek olmak için Sarıibrahim, kan bağışı evraklarını doldurdu. Bir süre önce koronavirüs rahatsızlığı geçiren Vali Sarıibrahim'e görevliler, hastalığının üzerinden 28 gün geçmediğini hatırlattı. Bunun üzerine üzerine kan bağış talebi, Vali Sarıibrahim’in karantina süresinin üzerinden 28 gün geçmediği gerekçesiyle geri çevrildi.

‘HASTALARIMIZIN KAĞ BAĞIŞINA İHTİYACI VAR’

Kan bağışı yapamayan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, vatandaşları Kızılay'a destek olmaya çağırdı. Sarıibrahim, "Kan vermek için gelmiştim, fakat daha önce koronavirüs olduğum için karantina süresi geçirdim. Rahatsızlığın üzerinden kan bağışı yapabilmek için 28 gün geçmesi gerekiyor. Bu bilgiyi burada öğrendim. Ancak kurum müdürü arkadaşlar, kan verecek. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı olmak için kan bağışında bulunmak lazım. Hastalarımızın ihtiyacı var " dedi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, çalışma yapan Kızılay görevlilerine vatandaşların da destek verdiği dikkat çekti.

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