Kan donduran cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Zafer Mahalesi, Babaocağı sokağında 16 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Muhammed Tacettin S. arkadaşları ile tekstil atölyesine iş başvurusu için geldi. Aynı atölyede çalışan şüpheli Mustafa A. ve arkadaşları MuhammedTacettin S. ile göz göze geldi. ''Neden öyle bakıyorsun?'' sorusu ile taraflar kavgaya tutuştu.

Kavga esnasında Mustafa A., yanında bulunan bıçağı çıkararak Muhammed Tacettin S.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Muhammed Tacettin S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yakalanan şüpheli Mustafa A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.