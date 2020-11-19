19.11.2020 - 13:17 | | DHA
Kan donduran cinayetin şüphelisi tutuklandı!
İstanbul Bahçelievler’de tartıştığı Suriye uyruklu Muhammed Tacettin S.'yi bıçaklayarak öldürmekten aranan 23 yaşındaki Mustafa A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle sonuçlanan kavganın "Niye öyle bakıyorsun" tartışmasından çıktığı öğrenilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Zafer Mahalesi, Babaocağı sokağında 16 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Muhammed Tacettin S. arkadaşları ile tekstil atölyesine iş başvurusu için geldi. Aynı atölyede çalışan şüpheli Mustafa A. ve arkadaşları MuhammedTacettin S. ile göz göze geldi. ''Neden öyle bakıyorsun?'' sorusu ile taraflar kavgaya tutuştu.
Kavga esnasında Mustafa A., yanında bulunan bıçağı çıkararak Muhammed Tacettin S.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Muhammed Tacettin S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yakalanan şüpheli Mustafa A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.