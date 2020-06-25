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25.06.2020 - 19:25 | | AA

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Meğer katili çok yakınındaymış...

Bursa'da boş bir arazide cesedi bulunan kişinin, cezaevi arkadaşı tarafından darbedilerek öldürüldüğü ve parasının da gasbedildiği ortaya çıktı.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Meğer katili çok yakınındaymış...

Konuyu araştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölü bulunan İsmet Çatak'ın (72) emekli polis memuru olduğunu, 2011 yılında İznik ilçesinde bir kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girdiğini, ocak ayında ise tahliye olduğunu belirledi.

Olay yeri yakınlarında bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, Çatak'ın ölü bulunduktan bir gün önce İznik ilçesinden Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiğini tespit etti.

İsmet Çatak'ın buradan Ali T'nin (49) kiraladığı otomobile binerek ayrıldığını ve bu kişinin ise Çatak'ın cezaevinden arkadaşı olduğunu ortaya çıkaran polis, şüpheliyi Osmangazi ilçesindeki bir adreste gözaltına aldı.

Ali T. ile Çatak'ın bir arazinin satışı konusunda anlaştıkları, bunu konuşma bahanesiyle bir araya geldiklerinde ise Ali T'nin demir çubukla İsmet Çatak'ı başına vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Zanlının, Çatak'ın üzerinde bulunan 7 bin doları da alarak kaçtığı bildirildi.

Ali T, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Dün Kurudere mevkisindeki boş bir arazide vatandaşlarca kişinin cesedi bulunmuştu.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yapılan incelemeler sonucunda İsmet Çatak'a ait olduğu tespit edilmişti.

Çatak'ın cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

 

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