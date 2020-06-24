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24.06.2020 - 12:11 | | DHA

Kan donduran olay! Cansız bedeninin başında bekledi...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet elektrik diğerine çarparak takla attı. Kazada Mehdi Has  hayatını kaybederken, hafif yaralanan sürücü Mehmet Kaya, ekipler gelene kadar arkadaşının başında bekledi.

Kan donduran olay! Cansız bedeninin başında bekledi...

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Andırın-Kadirli Karayolu'nun Çatak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Elbistan’dan Adana’ya giden Mehmet Kaya yönetimindeki 46 ES 264 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarparak, takla attı.

Kazada, Mehdi Has (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Kaya ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bu sırada Mehmet Kaya, Mehdi Has'ın cansız bedeninin başında uzun süre bekledi. Kazayı hafif yaralı atlatan Mehmet Kaya daha sonra ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehdi Has'ın cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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