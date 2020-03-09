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09.03.2020 - 17:05 | | DHA

Kan donduran olay! Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu

Bursa'da, 1 haftadır kayıp olan İbrahim Karakoç'un (45), ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulundu. Polisin bıçaklandığı belirlediği Karakoç'un ölümü ile ilgili 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık ile Selçukgazi mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, bölgeye gittiklerinde bir erkeğe ait ceset buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, yaklaşık 1 haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Karakoç'un cesedi üzerine yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü de belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İbrahim Karakoç'un telefonundaki son aramaları inceleyen ekipler, araştırmayı genişletti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin M.A., İ.M.Ş., S.A., S.K. ve S.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2'si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularında Karakoç ile borç alma nedeniyle tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kan donduran olay Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu

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