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21.02.2020 - 14:52 | | İHA

Kan donduran olay! Kumalığı kabul etmeyince...

Adana'nın Pozantı ilçesinde evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Kan donduran olay! Kumalığı kabul etmeyince...

Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.

O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.

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