Kan donduran olay Kuzenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, sabah saatlerinde ilÃ§enin Mustecep Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda meydana geldi. Niyazi Sezgin, kuzeni Fahrettin Sezgin ile ormanlÄ±k alanda ava Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re; Fahrettin Sezgin'in kazaylaÂ ateÅŸ alan tÃ¼feÄŸinden Ã§Ä±kan saÃ§malar Niyazi Sezgine isabet etti. Sezginin ihbarÄ± ile olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, 3 Ã§ocuk babasÄ± Niyazi Sezginin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Sezginin cansÄ±z bedeni, olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Fahrettin Sezgin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â