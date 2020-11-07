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07.11.2020 - 18:10 | | DHA

Kan donduran olay! Kuzenini öldürdü

Samsun'un Bafra ilÃ§esinde, iddiaya gÃ¶re av sÄ±rasÄ±nda Fahrettin Sezginin kazayla ateÅŸ alan tÃ¼feÄŸinden Ã§Ä±kan saÃ§malar, kuzeni Niyazi Sezgine (64) isabet etti. Sezgin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, Fahrettin Sezgin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Olay, sabah saatlerinde ilÃ§enin Mustecep Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda meydana geldi. Niyazi Sezgin, kuzeni Fahrettin Sezgin ile ormanlÄ±k alanda ava Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re; Fahrettin Sezgin'in kazaylaÂ ateÅŸ alan tÃ¼feÄŸinden Ã§Ä±kan saÃ§malar Niyazi Sezgine isabet etti. Sezginin ihbarÄ± ile olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, 3 Ã§ocuk babasÄ± Niyazi Sezginin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Sezginin cansÄ±z bedeni, olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Fahrettin Sezgin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Kan donduran olay Kuzenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Bolu DaÄŸÄ± Tüneli Ankara yönü trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± Tüneli kesiminde Ä°stanbul istikametinden çift yönlü saÄŸlanan ulaÅŸÄ±m, Ankara yönüne kapatÄ±ldÄ±.
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