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23.04.2020 - 09:03 | | AA

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi, yolcular yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları, havalimanı ekiplerince dezenfekte edildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilen yolcular, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Yolcuların bulunduğu otobüslere polis ekipleri eşlik etti.

Kontrolden çıkan otomobil İsabeyli Baraj Göleti’ne uçtu: 1 kişi hayatını kaybettiAydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Baraj sularında kaybolan diğer kişi ise kurtarma ekiplerinin uzun uğraşların ardından ölü olarak sudan çıkarıldı.
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