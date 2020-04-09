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09.04.2020 - 20:50 | | DHA

Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındı

Kanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Türk öğrenci, işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilen 203 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirildi. Bu kişiler 14 gün boyunca karantina altında kalacak. 

Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
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