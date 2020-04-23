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23.04.2020 - 12:23 | | İHA

Kanada’dan gelen 217 kişinin karantina süresi doldu!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kanada'dan uçakla 9 Nisan’da Türkiye’ye getirilen çoğunluğu öğrencilerden oluşan 217 kişinin Trabzon’daki karantina süresi sona erdi.

Kanada’dan gelen 217 kişinin karantina süresi doldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla 9 Nisan’da Kanada’dan Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Trabzon’a getirilen çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 217 kişinin karantina süresi doldu.

Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, bugün karantina sürelerinin dolması ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmaması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi. AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafeye göre otobüslere bindirilerek uğurlanan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

 

 

MSB'den 23 Nisan videosu! Tarihi görüntüler...Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı kutlama videosu paylaşıldı.
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