Kanada’dan gelen 217 kişinin karantina süresi doldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla 9 Nisan’da Kanada’dan Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Trabzon’a getirilen çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 217 kişinin karantina süresi doldu.

Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, bugün karantina sürelerinin dolması ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmaması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi. AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafeye göre otobüslere bindirilerek uğurlanan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.