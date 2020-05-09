MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!
ABONE OL
09.05.2020 - 21:29 |

Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Tecrübeli haber spikeri Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 18.45’te izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 18.45’te Kanal D’de!

    İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 346 kişi öldüİngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle  hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

    Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    2020 Anneler Günü mesajları! Anneler Gününe özel kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    2020 Anneler Günü mesajları! Anneler Gününe özel kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    Sıradaki Haber