Kanal D muhabirine okulda gözaltı!

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir okulda, kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan İsmail S., 4’üncü sınıf öğrencisi Suriyeli S.H.’yi kitap verme bahanesiyle depoya götürdü. 12 yaşındaki öğrenciyi taciz eden İsmail S.’nin okulda çalışan sözleşmeli bir memur olduğu, kendisini öğretmen ve müdür yardımcısı olarak tanıttığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan İsmail S.’nin işine de son verildi. Veliler ise duruma tepki göstermek için önceki gün okul önünde toplandı. O tepkiyi haberleştiren Kanal D muhabiri Şevval Şirin ise röportaj yaparken polisler tarafından engellendi.

Şirin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Velilerle konuştuk. İşimizi bitirdik. Daha sonra okulun bahçesinde bir ses yükseldiğini duyduk, kameraman arkadaşıma beklemesini söyleyip okul bahçesine girdim. İçeride polis kim olduğumu sordu. Kanal D muhabiri olduğumu söyledim. Onlar da ‘Bizi çekmeyin’ dedi. Onları çekmediğimi belirttim. Tam o sırada okul müdürü konuşmaya başlayınca ona yöneldim polisler engelledi. Dışarı çıkmaya çalıştığım sırada da iki kadın polis koluma girdi, ısrarla telefonumu istediler. Yasal bir izin olmadan telefonumu alamayacaklarını söyledim. O sırada aramızda bir boğuşma yaşandı. Tırnaklarımı çizdiler, kollarımı sıkı sıkıya tutuyorlardı ve kısa bir süre beni yerde sürüklediler. Telefonuma el koydular ve yaka paça beni okulun içine aldılar. Sanki teröristmişim, azılı bir suçluymuşum gibi... İçeride kötü müdahale devam etti. Bana ‘Çok konuşuyorsun, soru sorma. Yaptığın gazetecilik mi?’ diye bağırdılar.”

İki kadın polis okulda Şevval Şirin’in koluna girerek götürdü.

‘Kızlar hata yapmış’

Darp raporu alıp şikâyetçi olan Kanal D muhabiri Şevval Şirin, “Koridordan geçen biri kameraman arkadaşıma haber verdi. Sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı aramışlar. O irtibatlardan sonra telefonumu verdiler ama tutmaya devam ettiler. Başka komiserler gelip, ‘Efendim şikâyetçi olmayın kızlar hata yapmış’ dedi. Ben de kendime yapılan tavrı kabul etmediğimi söyledim. Darp raporu alıp, şikâyetçi oldum” dedi.