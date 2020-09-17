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17.09.2020 - 11:35 |

Kanala düşen kamyonetteki sürücü yaralandı, eşi öldü!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü Hüseyin Varışlı (45) yaralandı, eşi Kiraz Varışlı (40) yaşamını yitirdi.

Kanala düşen kamyonetteki sürücü yaralandı, eşi öldü!

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Hacıaliobası Mahallesi yakınlarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanındaki yolda meydana geldi. Hüseyin Varışlı’nın, kullandığı 09 UC 619 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, kanala uçtu.

Düştüğü kanalda suya gömülen kamyoneti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Hüseyin Varışlı ve yanında bulunan eşi Kiraz Varışlı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kanaldan çıkarılarak, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Kiraz Varışlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Kirazlı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kanala düşen kamyonet, çekiciyle çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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