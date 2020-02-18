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18.02.2020 - 17:10 | | İHA

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hükümet konağı şantiyesindeki yaklaşık 5 metrelik kanalizasyon çukuruna düşerek yaralanan inşaat işçisini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Durmuş Dayan (19) bilinmeyen nedenle 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşerek yaralandı. Dayan’nın düştüğünü gören diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri merdiven yardımıyla çukura inerek , hareketsiz yatan Dayan’a müdahale etti. Sedyeye alınan Dayan, ekipler tarafından halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan Dayan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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