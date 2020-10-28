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28.10.2020 - 01:00 |

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Peygamber Efendimizin doğum gecesi olan Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş devam ederken Müslümanlar bu hayırlı gecede birbirlerine kandil mesajı göndermek istiyor. Biz de sizler için En güzel, en anlamlı, resimli, uzun-kısa Mevlid kandili mesajlarını derledik.

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Mevlid Kandili, Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid Kandili yani Peygamber Efendimizin doğum gecesi 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bu en hayılı gecede birbirlerine kandil mesajı göndermek istiyor. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür. Hayırlı Kandiller...

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid Kandili'ni kutlarım Allah'a emanet olun.

İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam Şanlı Efendimize olsun..

Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun..

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.

Kandil mesajları: En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajı...

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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