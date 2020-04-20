Kanıt Eş Anlamlısı Nedir? Kanıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Günümüzde sıklıkla kullandığımız, özellikle bir durumun ya da bir olayın gerçekleşmiş olmasını dile getirmek amacı ile kullandığımız kelimelerden bir tanesi de kanıt kelimesidir. Kanıt kelimesi dilimizde, bir şeyi ispatlamak anlamında kullanılmaktadır.

Kanıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı olan sözcükler cümle içerisinde birbirleri ile yer değiştirdiklerinde cümlenin anlam ve bütünlüğünde değişiklik gözlenmez. Bu sebeple bir kelimenin, farklı cümleler içerisinde eş anlamlılarını görebiliriz. Kanıt kelimesinin eş anlamlıları;

- Delil

- İz

- İstidlal

Kanıt Nedir?

Bir şeyin ya da bir durumun doğruluğu ve gerçekliği hakkındaki belge, delil. Kanıt kelimesi ve eş anlamlılarının cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

- Yeterince kanıt olmasına rağmen kimseyi inandıramadı.

- Yalan söylediğini elbet kanıtlayacağım.

- Delilleri ortadan kaldırmam uzun sürmedi.

- Bana delil getirirsen, sana inanırım.

- Hırsız yakalanınca suçsuzluğun kanıtlanmış oldu.