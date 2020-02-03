MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kanlı fotoğrafı bulunmuştu! Mehtap'ın ölümünde korkunç detaylar
ABONE OL
03.02.2020 - 17:11 | | DHA

Kanlı fotoğrafı bulunmuştu! Mehtap'ın ölümünde korkunç detaylar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken birçok aracın çarpıp üzerinden geçmesi nedeniyle cesedi parçalanmış halde bulunan Mehtap Ateş'in ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Hasan Ö. yakalandı. Hasan Ö. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Kanlı fotoğrafı bulunmuştu! Mehtap'ın ölümünde korkunç detaylar

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, D- 400 yolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen Mehtap Ateş tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Otomobilden inen Ateş, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., meraklanıp, aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇMİŞ

Olay yerine gelen polis, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini tespit etti.

ARACA TAKILAN MONTU DA ATMIŞ

Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak Hasan Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığını saptadı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden Hasan Ö.'nün arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü.

Kanlı fotoğrafı bulunmuştu Mehtapın ölümünde korkunç detaylar

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, Hasan Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi. Olayın ardından polis, yaptığı operasyonla sürücü Hasan Ö. ile birlikte Murat A., İsmet D. ve Yener C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tuvalet için araçtan inince feci şekilde hayatını kaybetti
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu
    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı? Korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Çin Wuhan virüsü öldürür mü?

    Corona virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı? Korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Çin Wuhan virüsü öldürür mü?

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Sıradaki Haber